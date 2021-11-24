  • 2021年11月24日 星期三
  • 21º
  • 68%
熱門： 吞佔單位女保安黃瑞紅通關安心出行

日報新聞 > 中國

內地首家沃爾瑪 落戶25載月底結業

2021-11-24 列印
　　深圳乃至中國內地第一家沃爾瑪「羅湖洪湖沃爾瑪」，將於月底結業。洪湖沃爾瑪陪伴深圳人整整二十五年，本年也是沃爾瑪在中國的二十五周年。

　　位於深圳洪湖的這家沃爾瑪，誕生於一九九六年，是深圳乃至中國大陸第一家沃爾瑪超市；而大門外更有「洪湖沃爾瑪」巴士站。



　　據報，開業初期「洪湖沃爾瑪」打破了內地對超市的印象，原來，超市也可以很大、很洋氣。每逢春節前夕，周邊居民都會集中前來買年貨。

　　不過隨著後疫情與網上電商紅火的當下，近四年多間沃爾瑪中國已關閉了八十多家門店。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd