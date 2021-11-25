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中俄防長視像通話 深化兩軍戰略協作

2021-11-25 列印
中俄防長視像通話 深化兩軍戰略協作
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　　中國國務委員兼國防部長魏鳳和與俄羅斯國防部長紹伊古舉行視像通話。新華社指，兩國國防部長一致認為，中俄兩軍今年各個領域務實合作深入推進，特別在聯合軍演訓練領域實現新突破、取得新發展。

　　雙方同意中俄團結如山，友誼牢不可破，將攜手一道全面落實兩國元首重要共識，持續深化兩軍戰略協作，繼續加強在戰略演習、聯合巡航等領域合作，為捍衛中俄兩國核心利益，維護國際和地區安全穩定不斷作出新貢獻。 據中國國防部發佈，中國海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求，俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫、空天軍總司令蘇羅維金亦參加通話，而其討論重點就今年中俄海上、空中聯合巡航進行總結。



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