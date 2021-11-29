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台新北市超市 兩男搶洗頭水大打出手

2021-11-29 列印
　　台灣新北市新莊區一間美式超市，在剛過去的周五舉行黑色星期五促銷大特賣，不料兩名男子竟為了搶洗髮水大打出手，令人詫異！雙方事後均獲送院治療，由於兩人堅持提告傷害罪，警員也將兩人全部帶回警局偵辦。

　　事緣當日大批市民湧到超市搶購商品，兩名男子都在排隊買熱門洗髮水，期間林姓穿短褲的男子疑似「打尖」，把維持秩序的紅繩柱拉開，遭另一位穿長褲的男子出言制止，短褲男不滿叫囂，因而爆發肢體衝突，拳腳相向，超市瞬間變成了格鬥場。短褲男不停揮拳挑釁，後來被摔倒在地，但到底是為何打起來，福營派出所所長周義哲說：「林姓男子為了採買商品，因為排隊人潮眾多，林姓男子把紅繩移置，結果遭到另一名黃姓男子口頭制止，兩人爆發口角糾紛，進而產生肢體衝突。」



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