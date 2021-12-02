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哭訴被男友虐待經過 台民進黨女神：他連母親也打

2021-12-02 列印
■高嘉瑜向台媒提供的照片顯示，她被施暴後傷勢嚴重，臉部破相。網上圖片
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　　「港湖女神」台灣民進黨立委高嘉瑜昨日開記者會還原被男友林秉樞施暴經過，期間數度落淚指，被林從晚上打到凌晨，當時她「感覺自己快死了」。新北警方調查後，昨日凌晨已將林秉樞拘捕，他坦承施暴，但否認限制自由。有台媒起底，發現林秉樞不但對前女友施暴，連母親也打。

　　高嘉瑜指事發在十一月十一日晚上，林秉樞看到她與前男友聯絡就「抓我頭髮、拖行，暴打我，我嘴巴都是血，臉腫起來，一直打我從晚上到凌晨，打我之後，他一直拿我的手機發文傳資料，他還勒我的脖子，我都覺得我快死了」。林秉樞被發現曾在去年八月恐嚇徐姓前女友，被判緩刑兩年；另一判決書指，在二○一五年七月十四日，林曾拿掃把抽其母雙腿、剪刀戳身體，更持刀恐嚇，林母需緊急核發保護令，及後更需延長到二○一九年九月。根據高嘉瑜引述林男一直說，他最愛的人是媽媽。





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