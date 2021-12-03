民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴事件餘波未了，林秉樞（林）的「後手」漸現。檢方發現，早前林上交的黑色手機備份充電頭，並非高嘉瑜發現存有性愛影片的關鍵白色手機備份充電頭。檢方正重點追查白色備份充電頭的下落，並憂慮不雅影片將會散佈。綜合台媒報道指，檢方懷疑林將白色手機備份充電頭，交由其被捕時同行的吳姓女子處理或藏起來；而網上發表洗白林秉樞言論的前民進黨某議員助理李柏璋，亦是搜查重點。林周三被捕時，身旁有一名三十一歲吳姓女子相伴，據報女子是從事護理。她聲稱自己僅是林的朋友，以友人身份來安慰林。當時由於她未涉案，因此初步訊問後，便離開酒店房。不過另有台媒指，吳女已和林交往多月，更爆出她曾因惹怒林而挨罰下跪，過程都被錄下。而在林被捕前，正與其在房內休息。專案小組懷疑，關鍵的證據是否被其帶走，亦或是林藏起來。另一個關鍵是，林被捕同日曾在PTT八卦版上發文企圖為林洗白的作者「CrazyWinnie」，被揭是現任台北市某議員助理李柏璋。專案小組正釐清李是否有相關檔案。據民進黨另一前立委謝欣霓透露，林曾在事發前一晚私訊她，「說要毀了高嘉瑜」。她認為，林可能以為她與高因派系的問題鬧不愉快，猜想她會站他邊。林秉樞周三晚被移送途中受訪，他先道歉；繼而否認偷拍，指親密影片「很多由嘉瑜本人掌鏡」，又否認外傳；最後更否認拘禁。其言論引網民熱議，「這人顯然有受人指點，打這種泥巴戰」、「真厲害！打了你再說我若有傷害你真的很抱歉」等等。