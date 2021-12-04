滴滴出行昨日在官方微博發佈消息稱：「公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作」。綜合外電指，滴滴出行自在美上市，一直以來受中國當局和美國方的壓力。大量網民對此在微博留言，大多表示「歡迎」。隨內地的國安意識提升，加強在外地上市的中企監管。內地網絡安全審查辦公室七月初發佈公告，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，決定對滴滴出行啟動網絡安全審查，審查期間暫停註冊新用戶。之後，外界一直盛傳北京市政府協調國資企業入股滴滴出行的報道。七月底至八月中旬期間，滴滴曾三次通過微博對市場傳聞進行回應。滴滴八月十二日稱，目前正積極全面配合網絡安全審查，市場上關於公司管理層變動的傳言為不實信息。另一方面，美國對在美上市的中國企業監管加劇。據悉，美國證券交易委員會 （SEC） 周四更通過了修正案，以確定實施 「外國公司問責法案」 （HFCAA）。法例要求在美上市的外國公司遵守美國監管機構的訊息披露要求。若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在三年內不能取得所要求的審計底稿，以及要求申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止股票交易，甚至除牌。多家拒絕接受審查的中國和香港企業將首當其衝。對滴滴出行回歸上市一事，網民大多對此表示歡迎，並熱烈詢問何時可下載手機應用之類，「甚麼時候APP上架」、「開放新用戶註冊呀期待早日上架」等，更有人指「港交所上市之日就是你滴滴恢復下載之日」；不過，也有不滿網民指「管你哪裏上市，已經註銷了」。