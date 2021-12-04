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江西籃協主席 涉狎未成年女隊員被拘留

2021-12-04 列印
江西籃協主席 涉狎未成年女隊員被拘留
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　　針對網傳江西省籃球協會前主席戴亞利涉嫌猥褻未成年少女一案，南昌市公安局青山湖分局周五下午表示，目前犯罪嫌疑人戴亞利已被刑事拘留。據傳警方在他的手機和電腦中發現其他女性，以及其他未成年女性被猥褻的影片。

　　有網民周五報料稱，江西省籃球協會主席戴亞利疑似涉嫌猥褻未成年少女被警方逮捕。受害人為一名南昌市十八歲以下青少年女子籃球隊隊員，然後該隊員報警。



　　據「中國籃球協會 」此前介紹，戴亞利是江西的「老籃球人」了。一九七○年就成為江西最早一批籃球裁判，長期在江西省籃球協會任職，在二○一九年年底換屆擔任江西省籃協主席。江西省籃球協會已於十二月一日發佈「關於免去戴亞利江西省籃球協會主席及秘書長職務的通知」，不過，文中未有提及其免職的原因。

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