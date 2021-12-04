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廣西漢打死七旬翁判死刑 網民倡「一人一腳踹回去」

2021-12-04 列印
廣西漢打死七旬翁判死刑 網民倡「一人一腳踹回去」
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　　廣西玉林博白縣城去年有二十二歲男子秦某水酒後借手機不果，將七十歲路人當街打致其顱腦損傷，李昏迷至本年三月搶救無效死亡。被害家屬周四收到該案的判決書，打人者秦某水犯故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身。

　　據報，本案被害人李某武於一九七九年參加越南自衞反擊戰，身負重傷，榮獲三等功。一九八三年回到博白縣人民武裝部，一九八六年轉業到工商管理局後退休。雖他生前患肝膽管細胞癌，但顱腦損傷是致死主因。



　　被告人的行為引發公憤。有網民感嘆「沒有死在越戰，卻被國人打死」，亦有人想到創意死刑法，認為要一人一腳踹回去。

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