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恒大無力支付20億擔保 廣東政府約談

2021-12-04 列印
　　中國恒大昨晚在港交所發公告，指公司收到要求履行一項金額為二點六億美元（約二十點三億港元）擔保義務的通知，公司未能履行擔保責任。在恒大發公告後，廣東省政府表示高度關注，晚上約談恒大實控人許家印，並應恒大請求，向恒大地產派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促加強內控管理，維護正常經營，以有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定。

        中國證監會表示，恒大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發，屬於個案風險。當前，內地房地產行業總體保持健康發展，大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。證監會將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企業合理正常融資，促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。



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