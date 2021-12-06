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捲林秉樞醜聞 詹宏志辭國策顧問

2021-12-06 列印
■詹宏志強調，僅是把林秉樞的期望轉達給媒體，他也勸林秉樞要勇敢面對。
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　　民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件持續燃燒。傳出林秉樞曾透過PChome集團董事長詹宏志向周刊施壓，詹宏志昨日為此辭去國策顧問一職。台灣的總統府發言人張惇涵回應：「蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定」。

　　林秉樞的關係網浮現，原來他與綠營各界人士友好，而PChome集團董事長詹宏志遭爆料，為涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞向媒體關說施壓。有資深媒體人指，從二人的訊息來看，林應是利用詹的思念亡妻之情，拉近二人距離。詹宏志周六發二千字長文聲明，強調的確有受到林秉樞請託，但他僅傳訊息給周刊社長。不過事件仍引起熱議，周日詹宏志再發聲明宣佈，辭去國策顧問一職。



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