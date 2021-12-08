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新北槍殺案疑犯逃廈門　國台辦：將遣返台灣

2021-12-08 列印
　　上月二十二日台灣一名槍手疑殺人後隨即乘飛機逃往廈門，卻因疫情要在當地酒店隔離，被追蹤到身份行蹤。國台辦發言人馬曉光昨日書面回覆傳媒指，廈門市公安機關決定將該疑犯遣返台灣。馬曉光指廈門市公安機關上月二十三日獲悉，台灣男子疑持槍殺人後潛逃廈門，立即開展調查。經訊問，該黃姓疑犯對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱。為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定在疑犯隔離期屆滿後，將他遣返台灣。

　　槍擊案於上月二十二日發生，一名咖啡商人疑遭人連開四槍死亡，疑犯其後多次換裝及改變交通工具，企圖隱藏行蹤，但調查人員仍然發現疑犯乘坐飛機往廈門，台灣警方當時聲稱會請求大陸方面協助引渡。



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