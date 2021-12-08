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遼寧工廠洩漏煤氣 兩男工不治四人傷

2021-12-08 列印
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　　遼寧省朝陽市喀左縣日前發生工業事故，一間工廠洩漏煤氣，導致多名在場的工人中毒昏迷，最終二人不治，另有四人受傷。

  事發於上周六早上約八時，位於喀左縣中三家鎮的喀左寶順鑄件有限公司，四號高爐運作期間洩漏煤氣，多名工人昏迷倒地，公司立即組織人員到場施救，並把傷者送往醫院。其中兩名分別二十五歲姓廉和三十歲姓黃的男工送院搶救無效死亡，另外四人輕傷，無生命危險。



　　喀左寶順鑄件有限公司原名為朝陽明鑫鑄造有限公司，於二○○九年成立，經營包括鑄鋼件、鑄鐵件、礦產品、鐵粉銷售等業務。據內媒指，該公司主要負責人均為失信被執行人。喀左縣政府已成立調查組，開展後續工作。

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