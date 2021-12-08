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日百議員參拜靖國神社 中方斥刻意挑釁

2021-12-08 列印
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　　日本約百名跨黨派議員到供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜，這是兩年多以來的首次。中國外交部發言人趙立堅對此表示，日本政要高調參拜靖國神社是刻意挑釁，中方對此堅決反對，日方應正視並深刻反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，南韓亦深表遺憾。

　　中國外交部發言人趙立堅昨日表示，日方在偷襲珍珠港八十周年同日，有大批政要高調參拜靖國神社，絕非偶然，恐怕是蓄意為之，刻意挑釁。



　　趙立堅指出，日本政要參拜靖國神社，再次反映出日方對待自身侵略歷史不思反省的錯誤態度。中方對此堅決反對，日方應恪守中日四個政治文件原則，正視並深刻反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

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