美國國務卿布林肯表示，如北京以武力方式改變台海現狀，是重大錯誤，將引起嚴重後果。日前，中國外交部針對布林肯發出就台海局勢警告中國的言論，指台灣問題的真正現狀是，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。布林肯在一個論壇上表示，中國不但嘗試重塑其領土，而且亦試圖重塑全球體系、令自身受益。他指美國四十年以來的政策一貫是確保台灣有方法去自衞。他表示：「如北京決定嘗試透過武力來單方面改變現狀，那會是個非常嚴重的錯誤。」更揚言屆時中方將首當其衝。中國外交部日前回應稱，台灣問題是中國的內政，美方言論公然挑戰一中原則，向「台獨」分裂勢力釋放出嚴重錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。