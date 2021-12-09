中國國務院新聞辦公室和外交部共同主辦的「2021南南人權論壇」昨日在北京開幕，國家主席習近平向論壇致賀信，強調中國共產黨始終是尊重和保障人權的政黨，而人權實踐是多樣的，各國應也能自主選擇適合本國國情的人權發展道路。新華社報道指，是次論壇主題為「人民至上與全球人權治理」。習近平指出，人權是人類文明進步的標誌。同時堅持人民至上，把人民對美好生活的向往作為奮鬥目標，是時代賦予各國的責任。習近平強調，共產黨始終是尊重和保障人權的政黨。中國堅持以人民為中心，推進全過程人民民主，促進人的自由全面發展，成功走出一條符合時代潮流的人權發展道路。 中國願同發展中國家一起為促進國際人權健康發展貢獻智慧和力量。