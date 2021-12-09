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內地擬列負面清單 禁企業以VIE赴境外集資

2021-12-09 列印
　　外電報道，內地監管當局正準備一份負面清單，以收緊中國新企業使用可變利益實體（VIE）形式到境外集資的限制。目前未知負面清單有多廣，但消息指會包括數據量多和涉及國家安全考慮的行業。

　　英國《金融時報》報道指，有關名單由國家發改委、商務部、中證監和人民銀行擬定，針對敏感行業內的公司，但不會應用於現有企業。預期措施有助限制外資在內地新一代科網企業中的角色。



　　據了解，美國目前亦有類似措施，限制中國資金投資矽谷的初創企業。有報道指，該清單何時發佈，可能取決於美方在新規下如何處理在美上市的中企。

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