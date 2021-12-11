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廣東實現「市市通高鐵」

2021-12-11 列印
　　京港高鐵江西贛州至深圳段昨日通車，令廣東全省實現「市市通高鐵」，而且廣東省內全域均步入「三小時經濟生活圈」。
　　內媒指，上午九時首班列車由贛州西站駛出，開往深圳北站。全長四百三十四公里的贛深高鐵有十三個車站，途經河源、惠州等地，時速三百五十公里。
　　作為廣東最後一個沒通高鐵的地級市，河源市今次一舉連通了四個高鐵站，包括河源東站、河源北站、龍川西站及和平北站。綜合報道

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