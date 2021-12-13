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日報新聞 > 中國

G7外長就京冬奧表明立場

2021-12-13 列印
　　七國集團外長會議一連兩日在英國利物浦召開，期間七國外長就北京冬奧表明各國的立場。日本外相林芳正表示，日本會在全面考慮各種問題後，在適當時間作決定。
　　七國外長就北京冬奧交換看法，早前英國及加拿大已決定跟隨美國外交抵制北京冬奧。據報，英國外相卓慧思致開幕辭時表明，需自我防衞來抵禦敵人威脅，亦需團結一致抗衡限制自由民主的侵略者，但就不點名哪一個國家。
　　消息指，日本外相林芳正在會上表示，日本會在全面考慮各種問題後，在適當時間作決定。
　　林芳正強調，日本的目標是同中國建立穩定及建設性的關係，推動中國採取負責任的行為，以及繼續對話合作，應對共同挑戰。

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