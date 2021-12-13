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內地出生率再創新低 政協委員：設新婚育文化

2021-12-13 列印
　　中國人口出生率再創新低，多地推不同政策鼓勵民眾生育。有全國政協委員就認為，不用慌，要加強年輕一代的生育責任意識。網民大多持觀望態度，也有人反問「達者不去兼濟天下，反怪窮者獨善其身」。
　　中國國家統計局近日公佈去年的人口出生率，只有百分之八點五，創下一九七八年以來的歷史新低。
　　全國政協委員、中國計生協黨組書記王培安認為，當局要從多方面著手，一方面建設新型婚育文化，提倡適齡婚育、優生優育，強化年輕一代的生育責任意識；一方面支援女性平等就業和生育後重返工作崗位。
　　網民大多持觀望態度。有網民指：「你們不慌我們也就不慌了」；不過有意見亦質疑「達者不去兼濟天下，反怪窮者獨善其身」。

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