王毅抨西方假借民主 挑撥製造分裂和對立

國務委員兼外交部長王毅昨日在《人民日報》發文，指各國實現民主的方式多種多樣，不存在唯我獨尊和高人一等的民主，並點名批評美國及其他西方國家「總喜歡把『不民主』的帽子扣在包括中國在內的一些發展中國家頭上，其背後隱藏的是西方式的傲慢和對其他文明的偏見。」文章主題為《弘揚真正民主精神，共創人類美好未來》，王毅指民主作為人類社會發展進步的重要成果，在各國的土壤和不同歷史文化中滋潤生長，但有國家以一國的民主劃線，「挑動政治制度與意識形態之爭，在世界上製造分裂和對立。毫無疑問，這些都不是真正的民主，而是假借民主之名的偽民主。」