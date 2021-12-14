「情敵見面份外眼紅」，不過杭州近日有位男子葉某竄進「情敵」的車內咬了他十幾口，就連其內褲也被撕破了。事後發現對方其實只是剛好開車經過，並非情敵。目前葉某已被處以行政拘留十三日的處罰，而受害人質疑當局處罰過輕，認為必須葉某公開道歉；將提行政復議，並提民事訴訟。事情已過去兩月，但黃先生的臉上、脖頸以及手臂上還可看到被咬的痕跡。由於臉上的傷實在太明顯，原本計劃訂婚被迫取消，他為此還向酒店賠償了六成費用，整體算下來損失人民幣十餘萬元。