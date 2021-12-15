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南京大屠殺悼念日 浙江女着和服上街被查

2021-12-15 列印
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　　南京大屠殺八十四周年的悼念日，浙江嘉興市發生一宗女子因穿着日本傳統和服上街，被不滿民眾拍照上傳，女子遭當地警方問話調查。警方對其不當行為進行嚴厲的批評和教育；據報該女子認識到錯誤，表示非常後悔。不過事件再惹起內地網民熱議，評論區有人指要判刑，但有網民直問「犯哪條法律了」？
　　據內媒指，該女子為南關廂一茶藝館店長，兼職做網店模特兒。昨日中午接到其他店舖邀請，穿着和服前往拍攝，拍攝結束後回到茶藝館換上了自己的衣服。她身穿和服的照片被途人拍攝並上載至網絡。

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