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再有八中資企業 被美列黑名單

2021-12-16 列印
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　　新疆問題再起風雲，繼早前被美國制裁的中企外，財政部再將八間中資企業，包括無人機製造商「龍頭」大疆創新列入制裁名單。據美方宣稱，相關企業涉及監察新疆少數族裔。北京外交部批評，美方個別政客泛化國安概念，將科技和經貿問題政治化，是典型損人不利己的政治操弄。而同日美國眾議院通過法案，禁止進口涉及新疆強逼勞動的產品。
　　英國《金融時報》報道，美國財政部會在周四將大疆創新、曠視科技等中資企業列入「中國軍工企業名單」。北京外交部發言人趙立堅，奉勸美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止濫用國家力量無理打壓中國特定領域和企業，中方將一如既往堅決捍衛中企的合法正當權益。


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