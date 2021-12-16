比利時不派官員 出席北京冬奧

比利時宣佈不派官員出席明年二月舉行的北京冬季奧運，不過就未提及外交抵制；雖然目前已有多國宣佈不派官員出席北京冬奧，不過同時亦有多國領導表示出支持。而南韓總統文在寅（圓圖）日前已表態「不會考慮抵制北京冬奧」，總統幕僚朴洙賢更指，南韓作為上屆平昌冬奧的主辦國，關心北京冬奧是在情理之內，也是義務。比利時首相德克魯（Alexander De Croo）表態指不會派官員赴會。而比國傳媒引述政府指，不派代表參加北京冬奧是因過去一直未有派出代表團參加冬奧，而且比國參賽運動員有限，加上疫情狀況不允許等，且未有承認外交抵制冬奧。韓聯社引述朴洙賢指，文在寅明年會不會親自出席北京冬奧開幕式，目前還未有定案，會根據開幕之際的各種形式作決定。