河南離婚女 舉報前奶奶唔返工照出糧

河南一名離婚的女子劉銀月稱其受前奶奶騙而背下巨債，近日憤然拍片實名舉報其前奶奶、農行太康支行員工夏雪華，指她「食空糧」，又質疑其巨額財產來歷不明。涉事銀行回應指，經查後舉報不實。劉再指「是自己人查自己人」，並附上一段被指是太康支行保安的錄音指「夏雪華天天都沒來過（上班）」。據悉，劉已與夏的兒子離婚，雙方目前因金錢糾紛及孩子撫養權問題對簿公堂，劉指控夏於二○一七年哄騙當時懷孕的自己假離婚，並以劉名義購入一套物業並承諾記於劉名下，以此讓劉借下一百九十萬（約二百三十二萬港元）貸款。惟及後假離婚變真離婚，離婚協議的內容更被改成前夫毋須支付撫養費，更變成「淨身出戶」；同時令劉銀月背負上巨債，起訴亦致其信用紀錄出問題，正面臨失去撫養權。劉銀月舉報片段的最後表示，自己和孩子被他們家逼得走投無路，只要求他們放過自己，讓她淨身出戶永不牽掛。