  • 2021年12月17日 星期五
  • 24º
  • 65%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 中國

岸田文雄稱無意出席北京冬奧

2021-12-17 列印
■日本首相岸田文雄周四表示，目前沒有計劃出席明年二月在北京舉行的冬季奧運會。 路透社
Previous Next

　　日本首相岸田文雄周四在國會表示，他目前沒有計劃出席明年二月在北京舉行的冬季奧運會。 而日本《讀賣新聞》早前報道，日本高層官員應不會出席北京冬奧，但日本政府迄今仍表示尚未有最後決定。
　　綜合外電報道指，早前有指日本政府不打算派遣部長以上的閣僚等政府官員參加，並正在考慮派日本奧委會（JOC）主席山下泰裕等奧運會官員出席開幕式。岸田早前指：「從國家利益的立場做出獨自的判斷」。
　　路透社分析指，日本的應對比較溫和原因是，日方雖是美國的親密夥伴，同時對中國日益強大的威脅感到憂慮，但在經濟上仍需倚賴中國。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd