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滬師質疑南京大屠殺遇難人數被開除

2021-12-17 列印
■上海有女教師發表有關南京大屠殺遇難人數，缺乏史料證明的不當言論。網上圖片
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　　上海一名女教師近日在課堂上，發表有關南京大屠殺遇難人數缺乏史料證明的不當言論，引起內地輿論嘩然。校方予其開除處分。《人民日報》也在微博發表評論，批評這名教師打着「辨偽」，為罪人開脫，抹除民族苦難，「枉為人師、枉為國人」。
　　網上流傳片段可見，該教師在課堂上指：「我們無論在國內如何宣傳南京大屠殺死了多少人，但是你沒有史料去支撐這段歷史，那也只是民間說說而已，說得跟真的一樣」。涉事的上海震旦職業學院周四晚發聲明指，經查後，東方電影學院教師宋庚一於本年十二月十四日下午《新聞採訪》課程中發表錯誤言論，造成重大教學事故和嚴重不良社會影響，已予其開除處分。

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