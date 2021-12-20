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湖北高速橋面翻側 增至四死八傷

2021-12-20 列印
■鄂東大橋公司負責人質疑，是該輛超重達四倍的貨車導致事故。網上圖片
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　　湖北黃石市周六一段行車天橋橋面突然翻側事故造死四死八傷，官方仍未公佈事故原因。
　　內媒則報道，事發時有一輛超重四倍、重達一百九十八噸的貨車在橋上行駛，更指該輛貨車原本只申請在陝西境內超重行駛，懷疑有人「報短跑長」，擅長更改行車的路線。
　　翻側的橋面是屬於鄂東長江公路大橋的一段匝道（主幹線的輔助車道），大約五百米長，限重四十九噸。
　　上游新聞引述鄂東大橋公司負責人稱，事發時在橋上四輛墜落的車中，包括三輛大貨車。
  其中一輛大貨車重達一百九十八噸，後面還有兩輛貨車在推，三車用連接杆相連，向前行駛。匝道側翻時，大貨車從中斷成兩截，其他車也跟着墜落。

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