湖北高速橋面翻側 增至四死八傷

湖北黃石市周六一段行車天橋橋面突然翻側事故造死四死八傷，官方仍未公佈事故原因。內媒則報道，事發時有一輛超重四倍、重達一百九十八噸的貨車在橋上行駛，更指該輛貨車原本只申請在陝西境內超重行駛，懷疑有人「報短跑長」，擅長更改行車的路線。翻側的橋面是屬於鄂東長江公路大橋的一段匝道（主幹線的輔助車道），大約五百米長，限重四十九噸。上游新聞引述鄂東大橋公司負責人稱，事發時在橋上四輛墜落的車中，包括三輛大貨車。其中一輛大貨車重達一百九十八噸，後面還有兩輛貨車在推，三車用連接杆相連，向前行駛。匝道側翻時，大貨車從中斷成兩截，其他車也跟着墜落。