嘉裕關前書記開除黨籍

內媒報道，甘肅嘉峪關市前書記王硯已被開除黨籍，是自二○○九年來第三任落馬的嘉峪關市委書記。上周五至周六甘肅省委十三屆十五次全會暨省委經濟工作會議在蘭州召開。而會議審議通過了《中國共產黨甘肅省第十三屆委員會第十五次全體會議決議》。其中提到全會審議通過了中共甘肅省紀律檢查委員會關於王硯嚴重違紀問題的審查報告，確認了省委常委會之前作出的給予王硯開除黨籍的處分。二○一六年六月起，王硯在嘉峪關市出任市委副書記、副市長、代市長、市長，並於二○一七年四月擔任市委書記。