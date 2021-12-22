臨近年關，是買聖誕禮物及年貨的時候，而不法商家當然想把握「商機」撈一筆不義之財。浙江寧波市市場監管局，近日查獲三宗特大網上銷售冒牌服飾案，涉及知名品牌包括「Canada Goose」、「The North Face」及「Burberry」等，涉逾四百七十萬元。目前已對上述服裝採取了扣押的行政強制措施。涉Burberry等知名品牌 店主承認賣假貨浙江省市場監管部門表示，三宗案件現場查扣各類假冒品牌服裝三萬一千多件，涉案貨值總計逾四百七十萬元。由於上述案件已達到刑事立案標準，已移送屬地公安機關立案偵查。這次案件會「露出馬腳」是有群眾早前舉報，指有三家網店疑銷售假冒品牌的服飾。通過初步調查，發現三家網店銷售的多款知名品牌服飾價格，明顯低於市場價。以其中一家網店為例，店內標註「CANADA GOOSE」品牌的羽絨服，在該品牌官方銷售渠道，標明的價格是八千多元，但該網店裏卻只要三百多元，差價達二十幾倍。因此，執法人員判斷，三家網店很可能是「賣假貨」。配合公安對三家網店的經營場所和倉庫進行了突擊檢查；更在其中一家網店倉庫，發現大量標有「North Face」、「Burberry」、「Adidas」、「Chrome Hearts」及「Canada Goose」等知名品牌標誌的服飾；且詢問店主服飾來源，店主無法回答，也無法提供對應品牌的授權和進貨憑證。最終，店主承認自己「賣假貨」。寧波市場監管指，本年以來累計查辦知識產權領域案件共四百三十七件，涉案案值二千七百一十萬七千八百多元，罰沒款一千二百九十二萬八千四百多元。