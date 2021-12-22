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內地網上帶貨主播 主動自查補繳稅款

2021-12-22 列印
　　浙江省杭州市稅務部門經大數據分析，揭發網絡主播黃薇（網名：薇婭）涉嫌逃稅十三億四千一百多萬元（人民幣，下同）。事件引起牽連大波，內地主播不但主動自查補繳稅款。外界亦關注同樣知名的主播李佳琦，周一李佳琦的直播更有三千萬網民圍觀，喊「全村的希望」。據李佳琦背後公司美腕（上海）網絡科技有限公司相關負責人周一受訪稱：「我們老老實實經營，本本份份直播，美腕一切經營正常。」


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