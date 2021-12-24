新冠病毒肆虐全球，中國陝西西安的疫情嚴峻。據悉，早前巿內一名藍衣女子更拒絕配合防疫檢查，自稱在美國待了七年，不是一般平民百姓。目前女子被當地公安局調查後，以擾亂公共秩序，行政拘留十日。報道指，事發在二十一日晚。據通報指一名姜姓的五十四歲女子回家時不配合防疫檢查，更與工作人員爭執。據二十二日小區物業經查後稱，該女子進家屬區時，前面一位物業工作人員進去未掃碼，而保安讓該女子掃碼，令女子覺得受歧視，開始辱罵保安。當地警方表示，案件正在調查處理。而事後女子對擾亂公眾秩序的行為供認不諱。事件在網上引起網民熱議，有網民對此表示：「女子如今被行政拘留，可謂自討苦吃。」、「那可快讓她回美國去吧 少在這丟人現眼」，更有人指「拜登來都得掃碼，你差啥？」。