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商務部長王文濤：須推新招刺激消費

2021-12-29 列印
■王文濤指，二○二二年要創新方式、多方式激發消費活力。網上圖片
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　　全球新冠疫情反覆，同時影響各國疫下的經濟。中國國家商務部指，內地居民消費增長潛力和動力仍未完全釋放，來年需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力會比較明顯。 商務部部長王文濤表示， 要千方百計穩住消費回暖勢頭，指來年要推出新招刺激消費。
　　王文濤指提出做好四點工作，包括要健全縣域商業體系，推動縣城綜合商貿服務中心、物流配送中心建設改造，擴大農村電商覆蓋面；要健全縣域商業體系、建設十五分鐘便民生活圈、提升城市商業能級（即規模、品質、影響力）；推動大型企業下沉社區，發展品牌連鎖便利店，加快社區菜市場、生鮮店標準化建設。其他重點亦包括提升城市商業能級，加快培育建設國際消費中心城市，高質量推進步行街改造提升，統籌開展智能商圈、智能商店示範創建。

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