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﻿習近平：召開二十大是政治局首要任務

2021-12-30 列印
■國家主席習近平周二在北京主持專題民主生活會。新華社
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　　國家主席習近平周二在北京主持專題民主生活會。習近平強調，召開中國共產黨第二十次全國代表大會，是中央政治局明年工作的首要政治任務，要以強烈的政治責任感和歷史使命感，認真履行職責。
　　習近平表示，今明兩年正值換屆。領導要嚴格遵守政治紀律和政治規矩，嚴格遵守組織紀律、換屆紀律。要教育引導領導幹部正確看待組織同自己，服從大局、服從組織及安排，把全部精力用到幹事創業上。
　　習近平更表示，領導同志要嚴格遵守政治紀律、組織紀律、換屆紀律，要教育引導領導幹部「服從大局、服從組織、服從安排」。

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