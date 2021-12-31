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內地春運將至

2021-12-31 列印
■中國氣象局周三發佈，指二○二二年春運期間發生階段性極端強降溫事件的可能性比較大。 新華社
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氣溫或極端急降
　　二○二二年春運將於一月十七日開啟，歷時四十天，中國氣象局周三發佈，指春運期間發生階段性極端強降溫事件的可能性比較大。
　　氣候中心副主任賈小龍指，春運期間北方地區的降雨偏多、氣溫偏低，東部和西南地區大霧天氣比較多，要及時採取融雪防滑和疏導等措施，妥善應對，盡量減少高速公路、國道主幹線封路，防止特大交通事故發生。
或有低溫雨雪
　　他又指，西南地區東部和江南西部可能會發生階段性低溫雨雪冰凍天氣，要特別關注電線結冰、道路結冰、基站覆冰對電力運輸、燃煤運輸，交通出行、通信設施造成的不利影響。

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