浙江進口越南火龍果 新冠檢測呈弱陽性

內地浙江永康市新冠肺炎疫情防控工作指揮部出通告，一批由越南進口的火龍果，對病毒核酸檢測呈弱陽性，並已流出市面。雖相關人員的檢測結果呈陰性，不過當局呼籲上述日子曾到涉事店舖買火龍果的民眾，立即停止食用，並接受病毒檢測。當局其後查明涉事批次的火龍果共有二十五箱（每箱七點五公斤），上月二十六至三十一日已於市內至少十一間店舖出售。防控工作指揮部指，後續相關處置情況將及時向社會公佈。據報，安徽、河南、山西和山東等地早前都有進口火龍果驗出新冠病毒。而上月山西太原有五十箱同樣由越南進口的火龍果都驗出新冠病毒，且同樣全數流入市面。