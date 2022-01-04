浙江有熱愛盔甲的鍋爐工人成功轉行製作及復原過千套中國古代盔甲，並在社交平台收穫百萬粉絲。盔甲匠人溫陳華在浙江嘉興建立工作室，而現時內地熱播的古裝劇亦找他製作盔甲。報道指，去年他的店舖銷售額突破六百萬元人民幣，不少更是海外客。盔甲匠人溫陳華是在四川出生的「七十後」，據悉他從小愛看《三國演義》連環畫，心中抱負盔甲英雄夢。溫陳華指︰「英雄都是戰場上的英雄，肯定都是穿鎧（盔）甲的，所以那個時候我就很喜歡這種東西。」溫陳華對復原甲胄抱有自己的理念，他指「冷兵器時代的甲胄跟隨將士浴血沙場，見證着他們的勇氣與堅韌」。