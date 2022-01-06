習近平視察冬奧場地 勉勵運動員

北京冬季運奧會將於下月揭幕，當局正密鑼緊鼓進行有關籌備，國家主席習近平周二就進行視察。習近平勉勵運動員：「作為東道主，我們不僅要辦好北京冬奧會、冬殘奧會，而且要努力取得好成績。」習近平周二先後到國家速滑館，冬奧、冬殘奧主媒體中心、北京冬奧村、冬奧運行指揮部調度中心及訓練基地，實地了解籌備工作情況，看望及慰問運動員、教練員、運行管理人員、服務保障人員、科研人員、媒體記者和志願者等，並向大家致以新年祝福。習近平到北京冬奧運行指揮部調度中心時更指，要抓住最後一個月的準備時間，加強測試演練，查隱患、堵漏洞、強弱項，確保北京冬奧會、冬殘奧會圓滿成功。綜合報道