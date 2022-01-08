重慶食堂爆炸後倒塌 至少六死 逾20人被埋

重慶市武隆區鳳山街道一個食堂昨日中午約十二時發生爆炸因而倒塌，截至同日下午七時，已救出十五人，其中六人死亡，還有十一人正在救援中。早前有消息指，初步統計有超過二十人被埋。事故原因正在調查中。內媒報道指，事故發生後，當地消防救援隊伍調派二百六十人、五十車趕赴現場救援。應急管理部調派礦山救護隊、工程搶險隊，共六十人、二十台起重挖掘裝備趕赴現場增援。據現場應急指揮部消息，截至下午下午七時，已救出十五人，其中六人死亡，還有十一人正在救援中。附近商戶表示，事發前食堂一名炊事員出門打掃衛生，逃過一劫。事故原因正在調查中。