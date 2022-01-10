四川食客群毆 有人遭火鍋油兜頭淋

四川成都一間麻辣串火鍋店發生打鬥事件。網傳一段影片指，有疑似衣著似「侍應」，被鄰桌食客要求其服務而引起毆鬥，「侍應」男被多人圍毆，最後更被兜頭淋火鍋油指罵。警方事後到場拘捕七名涉事者。事發在上周六（8日）下午六時許，現場是猛追灣南街一間串串香火鍋店袁記串串香。網上有片段可見，店內有食客爭執，有一名男子被數名男子團團圍住毆打，被打男子雙手抱頭抵抗着，就在此時讓人揪心的一幕發生了，一名男子端起了桌子上滾燙的火鍋，兜頭潑向了這名男子的頭部。據知情人士指，這名被打男子疑因穿著打扮與「侍應」相似，被隔壁桌客人叫去服務，雙方因此發生衝突。經公安機關依法立案調查，已將范某某等七人拘捕，案件正在進一步調查中。而傷者傷勢並無大礙。