內地28縣市 受霧霾侵襲

昨日是進入「三九」天首天，寒流未至，霧霾先臨。河南鄭州、洛陽等二十八個縣市近日受霧霾侵襲，陸空交通大受影響。由周六晚到周日早晨，鶴壁、鄭州、商丘、許昌、周口、駐馬店、信陽、南陽及洛陽等地二十八個縣市，出現能見度低於五百米的濃霧，部份地區強濃霧，最低能見度為鶴壁、新蔡六十米。預計由本月八至十日，全省大氣擴散條件較差，霧和霾發展增多，昨晚至本日上午京廣線以東和西南部部份地區有霧或濃霧，局部強濃霧。鄭州周日部份航班出現延誤，而安陽市等地已暫停市內巴士，及鄭開城際列車停駛。