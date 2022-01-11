斯里蘭卡向中方尋求債務重組

受新冠肺炎肆虐，斯里蘭卡總統戈塔巴雅在科倫坡會晤到訪的中國國務委員兼外長王毅，要求中方將斯里蘭卡的債務重組，以及提供進口必需品的優惠信貸。外長王毅強調，當前，全球疫情跌宕蔓延，經濟復甦曲折艱難，我們比任何時候都更需要緊密攜手合作。報道指，戈塔巴雅向王毅提出，要求中方容許斯里蘭卡就向中方的借貸款項進行債務重組，以減輕斯里蘭卡的債務負擔。他承諾，會以中方作為優先債權人，優先由中國進口必需品。同時感謝中方在斯面臨困難時總是挺身而出、為抗疫提供強有力支持，讚賞中企的貢獻。王毅指，中方將繼續根據斯方需要提供抗疫物資，同斯方開展疫苗和特效藥合作。堅定推進高質量共建「一帶一路」。