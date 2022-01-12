馬雲臘八節現身海南 今年首露面

本年的臘八節，馬雲現身於海南五指山市暢好中心學校（見圖），今次是他本年首次現身。報道引述網上流傳的片段可見，馬雲依舊是穿着樸素，並出現在暢好中心學校的一間課室，對數位一同圍坐着的老師說：「我看了很多鄉村教師的事跡，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。現在做鄉村教師不容易，但真的還是需要堅持。」有內媒指，馬雲每年都在臘八節公開現身，原來與他最看重的一個身份有關。馬雲在教師節出生，他在杭州師範大學英語專業畢業後，曾在杭州電子科技大學任職教師五年。綜合報道