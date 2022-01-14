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孫力軍涉賄操控證券市場被起訴

2022-01-14 列印
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中央大力打貪。據新華社報道，去年九月傳出落馬受查的公安部原黨委委員、副部長孫力軍，以涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝等罪名，由國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查。周四經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。

據中國公安部新聞發言人周一表示，公安部將對涉及孫力軍等人嚴重違紀違法問題的人、事、案進行全面清理。

檢察機關起訴指控稱，孫力軍利用擔任上海市衞生局外事處副處長、上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長、公安部辦公廳副主任、國內安全保衞局局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重。

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