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日報新聞 > 中國

中印舉軍長級會談 同意保持邊界局勢穩定

2022-01-15 列印
■新華社報道雙方同意保持對話協商，解決中印邊界西段區問題。
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中印兩軍前日在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側，舉行第十四輪軍長級會談，兩國國防、外交部門代表參加。雙方同意，持續鞏固已有成果，採取有效措施，保持西段地區包括冬季的局勢安全穩定，通過對話協商，盡快達成雙方都能接受的解決方案。

新華社報道，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區有關問題解決坦誠深入交換意見。雙方同意遵照兩國領導人指引，盡快解決剩餘問題。雙方表示，這將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧，並促進雙邊關係。雙方同意持續鞏固已有成果，採取有效措施，保持西段地區包括冬季的局勢安全穩定。雙方同意繼續保持軍事和外交渠道溝通，通過對話協商，盡快達成雙方都能接受的解決方案。雙方又同意盡快舉行下一輪軍長級會談。

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