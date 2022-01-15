新華社報道，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區有關問題解決坦誠深入交換意見。雙方同意遵照兩國領導人指引，盡快解決剩餘問題。雙方表示，這將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧，並促進雙邊關係。雙方同意持續鞏固已有成果，採取有效措施，保持西段地區包括冬季的局勢安全穩定。雙方同意繼續保持軍事和外交渠道溝通，通過對話協商，盡快達成雙方都能接受的解決方案。雙方又同意盡快舉行下一輪軍長級會談。
中印舉軍長級會談 同意保持邊界局勢穩定
新華社報道，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區有關問題解決坦誠深入交換意見。雙方同意遵照兩國領導人指引，盡快解決剩餘問題。雙方表示，這將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧，並促進雙邊關係。雙方同意持續鞏固已有成果，採取有效措施，保持西段地區包括冬季的局勢安全穩定。雙方同意繼續保持軍事和外交渠道溝通，通過對話協商，盡快達成雙方都能接受的解決方案。雙方又同意盡快舉行下一輪軍長級會談。
補償有限 花市取消 花農恐血本無歸
Omicron變種病毒殺入本港社區，政府昨日宣佈取消原定本月二十六日起舉行的虎年年宵花市，會向受影響花農退還全數費用，並發放攤位使用費的一半作津貼。有本地花農指所花成本已近一百六十萬元，津貼遠遠不夠，...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Tesla比亞迪急撇清關係 電動車充電時突着火
四川成都一輛電動車充電時突然起火，波及旁邊的Tesla Model Y，消防其後將火撲滅，幸好事件沒人受傷。由於事發突然，網上出現多種謠言，Tesla、比亞迪等電動汽車品牌紛紛澄清，涉事車輛並非公司產...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
強調約翰遜沒參加 英首相府皇夫喪禮前竟開派對
英國首相約翰遜再被當地傳媒指違反防疫規定，於去年舉行歡送派對，當時正值菲臘親王喪禮前夕，參與派對人士飲酒狂歡、並跳舞至凌晨時份，首相府證實有這兩場派對，惟指約翰遜兩場都沒有參加。《每日電訊報》報道，菲...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
長沙灣映築開放示範單位
恒基及市建局合作發展的長沙灣映築，提供兩房及三房戶型，項目於疫市下出擊，連日來一條龍上載樓書、開放示範單位及公佈價單，首批涉及68個單位，兩房戶折實621.2萬入場。恒基物業代理營業（一）部總經理林達...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
科網股捱沽 港股跌46點
港股科網股昨日承接外圍跌勢，拖累恒指低開243點，最多挫289點至24100關有支持，恒指最終收報24383點，跌46點。國指收報8554點，跌47點；科指收報5769點，跌27點。北水南下共淨流入3...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
魯迪格博續肥約 獅吼噬月戰
魯迪格跟車路士今夏約滿，一眾豪門對此子虎視眈眈，故藍獅名宿艾殊利高爾直言球會應竭盡所能留下此子。今晚英超榜首大戰，次席的車路士作客一哥曼城，這位廿八歲德國中堅為爭取豐厚新約，勢繼續展示自己的戰術價值，...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
默默陪老婆買衫食三文治醫肚 出爐視帝譚俊彥 慳家唔血拼
41歲譚俊彥（Shaun）喺今年TVB台慶頒獎禮成為雙料視帝，憑台慶劇《換命真相》勇奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」。他在台上激動落淚向家人致謝，對太太任祉妍（Yann）表示：「你係我...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子｜磨難中找幸福感
老友張維平的高堂在上海，九十多歲了，他想着陪老母過個年，等不及港滬通關，便冒着被隔離之苦上了飛機。本來常常到處飛的人，在香港困頓了一年多，上了飛機大為感慨，發短訊給我，說「既興奮又期待，好似成世沒坐過...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
都靈紅星精彩有你
英國騎師班德禮近期成績穩步上揚，剛周三又憑「有主意」增添頭馬進帳，明日賽事其八匹坐騎中，有不少近績不俗。騎者昨晨收操後表示將乘勝追擊，希望繼續取得佳績，其中「都靈紅星」和「精彩有你」將是贏馬主要希望。...
2022-01-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6