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軍情五處指英女律師是中國間諜

2022-01-15 列印
■《太陽報》指，李貞駒透過向政界捐款，為中共與英國議員建立聯繫。
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英國《太陽報》報道指，英國國會下議院議長賀立紳向國會議員發出電郵，指軍情五處發警告，點名指在英國擔任律師的華人李貞駒（Christine Lee）是中國間諜，試圖滲透國會，干預英國內政。報道又指，李貞駒透過向政界捐款，為中共與英國議員建立聯繫，捐款來自中國及香港，提醒任何人如被李貞駒接觸，應予提防，及其推動的中共議程。中國駐英國大使館回應稱，中國歷來奉行不干涉別國內政原則，中方沒有必要、也不會收買外國議員，堅決反對一些人捕風捉影，抹黑和恐嚇英國的華人群體。

保守黨前黨魁施志安促英政府就事件向下議院發表聲明，並要求將李貞駒驅逐出境。李貞駒據報仍身在英國，暫未被捕。英國內政大臣彭黛玲表示，李貞駒被指涉及的活動「未達到犯罪的門檻」，但令人關注，當局正研究採取措施加強立法。

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