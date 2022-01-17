高雄港地盤鷹架倒塌 兩死六傷

台灣高雄港發生嚴重工業意外，有千斤頂失效致鷹架倒塌，造成二人死亡，六人受傷。據報，勞工局已勒令現場停工。意外發生在高雄港華運倉儲興建中的儲槽地盤，在周六下午約四時四十五分有工人正在使用六十台千斤頂頂內槽，高度約三公尺，頂升過程中，疑因油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，施工鷹架被帶落倒塌，八名工人墮地，其中一名工人急救後宣告不治。最後一名受困的四十九歲工人約周六晚十時二十五分被救出後，送院搶救宣告不治。意外造成二人死亡六人受傷。