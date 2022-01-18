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日報新聞 > 中國

﻿內地去年人口僅增加48萬﻿ 專家：生育數量將處於較低水平

2022-01-18 列印
■至去年底，內地人口約有十四億一千二百萬人。新華社
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國家統計局昨天發佈，去年中國經濟數據。至去年底，內地人口約有十四億一千二百萬人，比前年增加四十八萬人。專家指，長期而言中國的生育數量將會處於一個較低的水平上，但生育率回升仍有一定的空間。

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