騰訊遊戲公佈 春節寒假設「限玩令」

全年出生人口為一千零六十二萬人，人口出生率達百分之七點五二；死亡人口一千零一十四萬人，人口死亡率為百分之七點一八；人口自然增長率為零點三四。從性別構成看，男性人口約有七億二千三百一十一萬人，女性人口六億八千九百四十九萬人，男比女多三千三百六十二萬人。總人口性別比為一零四點八八男士對一百位女士。按年齡，十六至五十九歲勞動年齡人口為八億八千二百萬人，佔全國人口比重百分之六十二點五。六十歲及以上人口二億六千七百萬人，佔全國人口百分之十八點九。從城鄉構成看，城鎮常住人口九點一四億人，比上年末增加一千二百零五萬人；城鎮人口佔全國人口比重為百分之六十四點七二，比上年末提高零點八三個百分點。全國人戶分離人口五億五百萬人，比上年增加一千一百五十三萬人；其中流動人口三億八千五百萬人，增八百八十五萬人。內媒南都訊引述中國人口學會會長、中國人民大學人口與發展研究中心主任翟振武表示，育齡婦女總體規模下降、當代年輕人婚育推遲以及社會發展帶來的生育意願下降，是去年出生人口數量下降的三個主因。此外，新冠疫情大流行持續也壓抑了部份的生育需求。他更指，當前的生育政策要重點關注支持生育的配套政策，建設生育友好的環境。騰訊遊戲公佈本年寒假暨春節假未成年人限玩時間，寒假未成年人最多玩十四小時遊戲。公佈稱，結合《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排，未成年人可於一月二十一日至二十三日（周五、六、日）、一月二十八日（周五）、一月三十一日至二月六日（春節假期）、二月十一日至十三日（周五、六、日）的每天晚上八時至九時之間登錄遊戲。除以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲體驗。另外，一月二十九日至三十日（周六、日）特別設定為禁玩日期。