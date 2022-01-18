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日報新聞 > 中國

習近平：國家之間分歧難免須求同存異中合作共贏

2022-01-18 列印
■習近平指，任何熱衷於搞排他性「小圈子」、「小集團」，都嚴重削弱國際社會應對共同挑戰的努力。 新華社
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國家主席習近平於二○二二年世界經濟論壇視頻會議並發表演講，他指面對這場事關人類前途命運的世紀疫情，各國不是乘坐在一百九十多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上，才能頂住驚濤駭浪。他又表示，國家之間難免存在矛盾和分歧，但搞你輸我贏的零和博弈是無濟於事。

習近平強調，和平發展、合作共贏才是人間正道。國際間要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。

習近平指出，經濟全球化是時代潮流。他表示，儘管出現了很多逆流、險灘，但經濟全球化方向從未改變、也不會改變。各國要堅持真正的多邊主義，堅持拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鈎，推動構建開放型世界經濟。


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